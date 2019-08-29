تعرف على ترتيب مباريات ليفربول في دوري الأبطال.. بداية نارية لـ صلاح

وتنطلق مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في الـ 17 و الـ 18 من شهر سبتمبر المقبل في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة. ()
مشوار ليفربول يبدأ خارج الديار في إيطاليا أمام نابولي، وينتهي خارج الديار في النمسا أمام سالزبوج.
الجولة الأولى – الثلاثاء – 17/9/2019 – نابولي – خارج الديار.
الجولة الثانية – الأربعاء – 2/10/2019 – سالزبورج – أنفيلد.
الجولة الثالثة – الأربعاء – 23/10/2019 – جينك – خارج الديار.
الجولة الرابعة – الثلاثاء – 5/11/2019 – جينك – أنفيلد.
الجولة الخامسة – الأربعاء – 27/11/2019 – نابولي – أنفيلد.
الجولة السادسة – الثلاثاء – 10/12/2019 – سالزبورج – خارج الديار.
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