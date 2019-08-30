إثيوبيا تجري استفتاء على الحكم الذاتي لأقلية سيداما في نوفمبر

ذكرت وكالة فانا للأنباء أن إثيوبيا منحت، الخميس، عرق سيداما الحق في إجراء استفتاء في نوفمبر على تقرير المصير،‭‭ ‬‬ بغية إقامة عاشر منطقة للحكم الذاتي في البلاد.

وتتمتع الولايات الإقليمية التسع الحالية في أثيوبيا بقدر من الحكم الذاتي يمكنها من اختيار لغتها الرسمية ويمنحها سلطات محدودة على الضرائب والتعليم والصحة وإدارة الأراضي.

ونقلت وكالة فانا التابعة للدولة على موقعها الإلكتروني عن هيئة الانتخابات الإثيوبية قولها إن الاستفتاء الذي سيجرى في 13 نوفمبر سيلبي مطلب أقلية سيداما في ولاية ذات حكم ذاتي.

ويسعى كذلك ما لا يقل عن ثماني جماعات عرقية في الدولة الواقعة في القرن الإفريقي ويسكنها 105 ملايين شخص للحصول على حكم ذاتي.

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