مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30-8-2019 والقنوات الناقلة.. بيراميدز ويد الزمالك

ويلعب فريق الزمالك لكرة اليد أمام نيويورك سيتي في كأس العالم للأندية في الثالثة والنصف عصرا في أولى مباريات الأبيض لتحديد المراكز من الخامس لـ العاشر على أون سبورت والسعودية الرياضية.

وتنطلق الجولة الثالثة من الدوري الإسباني بمواجهة إشبيلية أمام سيلتا فيجو في الثامنة مساءً على بي إن سبورتس 3.

وفي العاشرة مساءً يلعب أتليتك بلباو أمام ريال سوسيداد على بي إن سبورتس 3 أيضا.

وتُفتتح الجولة الثانية في الدوري الإيطالي بمواجهة بولونيا أمام سبال في التاسعة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 4.

وفي فرنسا يحل باريس سان جيرمان دون نيمار وكافاني ومبابي ضيفا على ميتز في التاسعة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 6.

ويلعب بوروسيا مونشنجلادباخ أمام لايبزيج في الثامنة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 5 في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

وفي البطولة العربية، يلعب فريق النجمة اللبناني أمام الترجي التونسي في السادسة مساءً على قناة أبو ظبي الرياضية.

وفي الثامنة مساءً، يلعب فريق الهلال السوداني أمام الوصل الإماراتي على نفس القناة.

أبرز المواجهات في الدوري السعودي ليوم الجمعة ستكون بين الفتح والنصر في السابعة و40 دقيقة مساءً على السعودية الرياضية.

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