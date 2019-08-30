توقعات بتحول دوريان إلى إعصار من الفئة الرابعة لدى وصوله لولاية فلوريدا الأمريكية

توقع خبراء الأرصاد أن يضرب الإعصار دوريان الساحل الشرقي لولاية فلوريدا الأمريكية كإعصار قوي من الفئة الرابعة في بداية الأسبوع المقبل، بعد توقعات سابقة صنفته في الفئة الثالثة.

وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، الخميس إنه من المتوقع أن يضرب الإعصار فلوريدا مصحوبا برياح سرعتها 113 كيلومترا في الساعة، حيث يكتسب قوة قرب جزر البهاما الوسطى والشمالية الغربية يومي الجمعة والسبت.

وذكرت الهيئة الوطنية للطقس في ملبورن، بولاية فلوريدا : “لا تزال التوقعات تفيد بأن دوريان سيكون إعصارا كبيرا لدى اقترابه من ساحل فلوريدا” مطلع الأسبوع المقبل. وأضافت أن “الغموض لايزال كبيرا حول المسار المحدد للعاصفة، ومن أجل هذا السبب، نحث الجميع على الاستعداد لتأثير محتمل”.

وأعلنت ولاية فلوريدا بالفعل حالة الطوارئ يوم الأربعاء.

وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة كان يعتزم القيام بها إلى بولندا مع اقتراب “دوريان” من الساحل. وسيحل محل ترامب، نائبه مايك بنس، حيث سيشارك في مراسم إحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية في بولندا. وقال ترامب في تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض: “من المهم للغاية بالنسبة لي أن أكون هنا .. يبدو أن العاصفة ستكون كبيرة جدا جدا حقا”. وكان من المقرر أن يصل ترامب إلى بولندا يوم الأحد. وابتعد الإعصار إلى حد كبير عن بورتوريكو، وهي أراض أمريكية لا تزال تتعافى من آثار إعصار مدمر ضربها عام 2017، وركز بدلا من ذلك عواصفه على جزر فيرجن الأمريكية وجزر فيرجن البريطانية يوم الأربعاء. وذكرت الهيئة الوطنية للطقس في سان خوان، عاصمة بورتوريكو، أن تلك الأراضي الأمريكية ما زالت تتأثر بـ “ذيل” الإعصار دوريان الذي ينتج أمطارا غزيرة وفيضانات مفاجئة في بعض المناطق.

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