تفاصيل اجتماع أركان قوات الوفاق

ايوان ليبيا – وكالات :

شهد مقر “رئاسة الأركان العامة” التابعة لقوات الوفاق بمدينة طرابلس اجتماعاً للفريق ركن محمد علي المهدي الشريف رئيس أركان قوات الوفاق مع رؤساء الأركانات المختلقة ومديري الهيئات والإدارات .

وركز الاجتماع على مناقشة العراقيل والصعوبات التي تواجه “الجيش” والمتطلبات الضرورية لسير العمل ،للرفع من قدراته حسب ماورد عن المكتب الإعلامي بالرئاسة، على صفحته الرسمية.

وأكد الفريق محمد في هذا السياق على إعداد خطة متكاملة لكيفية إعادة بناء الجيش الليبي –حسب وصفه- بناءً سليماً يواكب التطورات العسكرية حاليا .

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