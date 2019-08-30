ناقلة النفط الإيرانية تغير مسارها وتتجه إلى ميناء الإسكندرونة في تركيا

أظهرت بيانات ملاحية أن الناقلة الإيرانية التي كانت محل مواجهة بين واشنطن وطهران غيرت مسارها مرة أخرى اليوم الجمعة عائدة إلى تركيا.

وأظهر موقع (مارين ترافيك) لتتبع حركة الشحن إن الناقلة أدريان داريا التي كانت تعرف من قبل باسم جريس 1، تتجه حاليًا إلى ميناء الإسكندرونة في جنوب شرق تركيا.

وهذه هي المرة الثالثة التي تغير فيها الناقلة وجهتها في غضون عشرة أيام، ويقع ميناء الإسكندرونة على بعد نحو 200 كيلومتر شمالي مصفاة بانياس في سوريا التي يعتقد أنها كانت المقصد الأصلي للناقلة.

وتحمل الناقلة مليوني برميل من النفط، وقد أفرجت جبل طارق عنها في منتصف أغسطس بعد مواجهة استمرت خمسة أسابيع للاشتباه في أنها كانت تنقل نفطًا إيرانيًا لسوريا مما يعد انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

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