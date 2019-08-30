في الأسبوع الـ72 للمسيرات.. الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في جمعة الوفاء للشهداء

يستعد الفلسطينيون في غزة اليوم الجمعة، للمشاركة في فعاليات “مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار” على الحدود الشرقية للقطاع، في الجمعة الـ 72 للمسيرات.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أهالي القطاع إلى أوسع مشاركة والحشد الكبير في فعاليات اليوم التي ترفع شعار “الوفاء للشهداء”.

وأكدت الهيئة في بيان وصل “صفا” استمرار المسيرات، كأداة وطنية سلمية وشعبية فاعلة بيد الجماهير المنتفضة، وكأداة كفاحية جماهيرية للتصدي للاحتلال ومشاريع التصفية وحماية الحق الفلسطيني في العودة.

وشددت على أن القدس كانت وما زالت عاصمة للشعب الفلسطيني وقبلة المسلمين الأولى.

وطالبت الهيئة الوطنية بالإسراع في استعادة الوحدة الوطنية المبنية على أساس الشراكة في المؤسسات والبرامج الوطنية.

ويوم الجمعة الماضية، أصيب 122 فلسطينيا بجراح مختلفة بينهم 50 بالرصاص الحي من جانب القوات الإسرائيلية، وذلك خلال مشاركتهم في فعاليات جمعة “لبيك يا أقصى” شرق قطاع غزة.

ومنذ انطلاق المسيرات في مارس العام الماضي استشهد 306 فلسطينيين، وأصيب أكثر من 31 ألفا بجراح مختلفة خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية، بحسب إحصائية وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

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