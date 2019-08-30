وفاة طفلة من أنجولا مصابة بالإيبولا في أوغندا

قال مسئـول في مستشفى إن طفلة عمرها تسع سنوات توفيت بالإيبولا في أوغندا في اليوم التالي لثبوت إصابتها بالمرض بعد عبورها الحدود من جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة.

وقال المسئـول الذي طلب ألا ينشر اسمه “صحيح أنها ماتت الليلة الماضية”.

وكانت وزيرة الصحة الأوغندية قد قالت في وقت سابق اليوم الجمعة إن السلطات ستعيد الطفلة إلى بلادها للعلاج.

وقتل المرض أكثر من ألفي شخص في الوقت الذي تفشى فيه لمدة عام في الكونغو وأثار مخاوف من الانتقال إلى دول مجاورة.

وسجل فريق متابعة في نقطة مبوندوي الحدودية بيانات الطفلة وقت أن حاولت عبور الحدود ومعها والدتها إلى أوغندا يوم الأربعاء. وتم عزل الطفلة في مستشفى في منطقة كاسيسي التي تبعد نحو 470 كيلومترا عن العاصمة الأوغندية كمبالا. وفي يونيو توفي شخصان في أوغندا بعد أن سافرا إليها، وتوفي فرد ثالث من نفس الأسرة الزائرة بعد إعادته إلى الكونغو، وأثبتت الفحوص إصابة الثلاثة بالمرض. وتفشى المرض عدة مرات في أوغندا في السابق، لكن وجود مختبر للكشف عن الفيروسات وأسلوب التصدي القوي للمرض جعل عدد الوفيات منخفضًا.

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