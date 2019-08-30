أردوغان: سنشترى مقاتلات روسية بدلاً من إف 35 الأمريكية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن تركيا ستؤكد قدرتها على شراء وإنتاج طائرات مقاتلة وإن طائرات سو-35 وسو-57 الروسية بديل محتمل للطائرات الأمريكية.

وقال الرئيس التركي أيضا إنه يعتزم الاجتماع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك منتصف سبتمبر.

وقال للصحفيين في أنقرة “إذا استمرت الولايات المتحدة في موقفها الراهن بشأن مقاتلات إف-35 فسنهتم بهذا”.

وأضاف أردوغان “بخلاف طرح سو-35 أو سو-57 على الطاولة، فإن القضايا التي نناقشها تتعلق بالإجراءات التي يمكن اتخاذها لصالح صناعتنا الدفاعية أو دفاعنا، وهذه بالتأكيد جوانب يجري بحثها في إطار حزم الإجراءات الاحترازية لدينا”.

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