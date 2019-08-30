فيضان يجتاح ملعب كرة قدم في المغرب ويغرق 7 أشخاص

العنوان_الرباط

تسببت مياه الفيضانات في مأساة بقرية في إقليم تارودانت جنوب المغرب، بموت 7 أشخاص في أثناء متابعتهم مباراة كرة قدم، في دورة محلية للعبة، وفق “فرانس 24”.

وكشفت السلطات المغربية، عن فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة حول ظروف وملابسات هذا الحادث وتحديد المسؤولين عن تلك الكارثة.

وكانت مقاطع مصورة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت مجموعة من الأشخاص يتابعون مباراة لكرة القدم، قبل أن تفاجئهم مياه الفيضان، الذي سبب حالة من الرعب في نفوس أهالي القرية.

وتشهد جبال الأطلس المتوسط، حيث توجد القرية، فيضانات من حين لآخر كما تعرف بطبيعتها القاسية وتضاريسها الوعرة، لكن قلما تحدث فيضانات في فصل الصيف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية