وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة يُؤكد حرص الرئيس المصري على دعمه الكامل للقضية الليبية

القاهرة 30 أغسطس 2019 (وال)- أكد معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الهادي الحويج، حرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دعمه الكامل للقضية الليبية.

وصرح الوزير الحويج – في مقابلة تلفزيونية مع قناة “صدى البلد” المصرية الخميس – إن الرئيس السيسي في جميع المحافل الدولية، يحرص على وحدة واستقرار ليبيا، وحريص على مكافحة الإرهاب، وأن جمهورية مصر العربية دولة محورية ومهمة، وستكون شريكًا في حل الأزمة الليبية.

وشدد الوزير الحويج على ضرورة وجود دور قوي للقوات المسلحة العربية الليبية، لأنه لا يمكن التحدث عن دولة قوية دولة تُحافظ على حدودها بدون جيش قوي.

كما أكد الوزير الحويج على أهمية دور الاتحاد الأفريقي، مشددًا في الوقت ذاته أنه يجب أن يكون للاتحاد الأفريقي دور في حل الأزمة الليبية.

وقال معالي الوزير إن هناك لجنة لإدارة الأزمة وليس لحل الأزمة، وأنه لا تُوجد إرادة حقيقية من جانب هيأة الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية.

وأوضح معالي الوزير أن هناك بعض الدول حاولت استخدام منصة مجلس الأمن المعني بالسلم والأمن الدوليين، ولكن كثيرا من الدول رفضت الإجراءات ضد الحكومة، وضد القوات المسلحة العربية الليبية، فالمجتمع الدولي يعي أن معركة ليبيا هي ضد الإرهاب. ( وال – القاهرة) س س/ ر ت

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