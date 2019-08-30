وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة يلتقي السفير الروسي لدى مصر

القاهرة 30 أغسطس 2019 (وال)- التقى معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبد الهادي الحويج السفير الروسي لدى جمهورية مصر العربية السيد سيرجي كيربتشينكو.

هذا وبحث معالي الوزير خلال اللقاء الذي عقد أمس الخميس في العاصمة المصرية القاهرة، سُبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأوضح معالي وزير الخارجية جهود بلاده في مكافحة الإرهاب والخارجين عن القانون، ودور الحكومة الليبية المؤقتة والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بهذا الشأن.

كما أوضح معالي الوزير تصور الحكومة الليبية المؤقتة في مرحلة ما بعد تحرير العاصمة طرابلس، الذي يرتكز على جمع وتنظيم ونزع السلاح من المليشيات، إلى جانب تفعيل قانون العفو العام، وإقامة حوار وطني شامل، تمهيدا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، عبر الاحتكام لإرادة الشعب الليبي، وتوحيد مؤسسات الدولة.

من جانبه، أكد سعادة السفير الروسي السيد سيرجي كيربتشينكو، موقف بلاده الثابت ضد الإرهاب والتطرف ووحدة ليبيا واستقرارها، وضد المليشيات والإرهابيين عبر جيش وطني قوي، يحمي الحدود ويحفظ الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة. (وال- القاهرة) ر ت

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