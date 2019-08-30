مسئول بالبنك الدولي يؤكد دعم الحكومة اللبنانية في مواجهة الأزمة الاقتصادية

أكّد ساروج كومار جاه المدير الإقليمي للبنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للرئيس اللبناني العماد ميشال عون، بعد اجتماع معه، اليوم الجمعة، في بيروت، دعم مجموعة البنك الدولي له وللحكومة اللبنانية لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

وقال كومار جاه بعد انتهاء الاجتماع “أكدت باسم مجموعة البنك الدولي، دعمنا القوي جدا لرئيس الجمهورية وللحكومة على ما يقومان به، وبالأخص في وقت تحضّر فيه الحكومة برنامجاً جديداً من أجل التعامل مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تواجها لبنان.”

ووصف كومار جاه” لقاء مجموعة البنك الدولي مع الرئيس عون بالـ”ممتاز”، مضيفا” أطلعته على برامج البنك الدولي في لبنان، وكما يعرف الجميع، البنك الدولي هو شريك ثابت للبنان منذ زمن طويل، وبرامجنا الحالية تركز على أمور ثلاثة: أولاً تحقيق الاستقرار في مجال المشاريع الفردية الصغيرة في البلاد، ثانياً إيجاد فرص عمل جديدة، وثالثاً جعل لبنان مركزاً جاذبا للاستثمارات من الداخل والخارج ما يجعل اقتصاده تنافسياً”.

وتابع كومار جاه “ناقشنا في الاجتماع مجموعة من المواضيع، ومنها إصلاح قطاع الكهرباء الذي يشكل أولوية للحكومة، حيث قدم البنك الدولي دعماً لها في هذا المجال”.

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