اخر تطورات اعصار فلوريدا 2019.. “اعصار دوريان” يزداد قوة ويقترب من المدينة

أعلن مركز رصد الأعاصير الوطني الأمريكي أن الإعصار “دوريان” ازداد قوة، وأصبح من الدرجة الثالثة حسب مقياس سافير – سيمبسون.

وأشار المركز، اليوم الجمعة، إلى أن الإعصار على بعد 715 كلم شرقي جزر البهاما، وبلغت السرعة القصوى للرياح 185 كلم في الساعة.

وأضاف المركز أن الإعصار قد يكون خطيرا للغاية عندما يقترب من جزر البهاما وشبه جزيرة فلوريدا بداية الأسبوع المقبل.

وأشارت التوقعات السابقة إلى أن الإعصار “دوريان” قد يزداد قوة حتى يصل إلى الدرجة الرابعة. وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا الأمريكية وألغى زيارته لبولندا من أجل متابعة التطورات الخاصة بالإعصار.

بدورهم، لم يحدد علماء الأرصاد الأمريكيون بالضبط الولايات التي ستقع تحت تأثير الإعصار “دوريان”، والذي تتزايد قوته ويتحرك باتجاه السواحل الشرقية للولايات المتحدة الأمريكية.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن الإعصار الذي ستصل قوته إلى المرحلة الرابعة وقبل الأخيرة، ستكون سرعته 110 كيلومتر/ساعة، من الممكن أن يضرب ولايتي باهاما وفلوريدا.

المصدر: رويترز