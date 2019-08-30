السلطات التشيكية تغطي تمثالا مثيرا للجدل لجنرال سوفييتي

غطت السلطات التشيكية في براغ اليوم الجمعة، تمثالا لجنرال سوفييتي، عمل خلال حقبة الحرب العالمية الثانية، وتسبب في نزاع بين السلطات التشيكية والروسية.

وتعرض تمثال إيفان كونيف للتخريب بتلطيخه بعبارة “لا للمارشال الملطخة يداه بالدماء” ، ورفضت السلطات المحلية تحمل مسئولية تنظيفه ، مما أدى إلى انتقادات من موسكو.

وقال متحدث باسم سلطات المدينة اليوم الجمعة، إن السلطات في براغ غطت التمثال بقماش مشمع وسقالات لحمايته من مزيد من التخريب.

وقاد كونيف القوات السوفيتية إلى براغ في مايو 1945 ، لتحرير المدينة من النازيين. وكان قد شارك سابقًا في تحرير برلين.

ومع ذلك، يقول النقاد إن كونيف أمر بقمع الانتفاضة الشعبية المجرية في عام 1956. وكان أيضًا القائد الأعلى للقوات المسلحة السوفيتية في ألمانيا أثناء بناء جدار برلين. وفي ضوء الجدل الدائر حول كونيف، دعا أندريه كولار ، عمدة حي براغ 6 ، مؤخرًا إلى نقل التمثال إلى مقر السفارة الروسية، وردت السفارة بقولها إن التمثال كان بمثابة نصب تذكاري لآلاف الجنود السوفييت الذين ماتوا أثناء تحرير تشيكوسلوفاكيا. وتم تفكيك تمثال آخر لكونيف في مدينة كراكوف البولندية في عام 1991 ونقل إلى كيروف بروسيا.

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