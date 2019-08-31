بالفيديو – بلباو يستغل مقبرته وينتصر في الدربي.. وتعادل قاتل لـ إشبيلية

بلباو انتصر بثنائية مقابل لا شيء أمام سوسيداد في دربي الباسك على ملعب سان ماميس

إينياكي وليامز افتتح التسجيل أولا لـ بلباو في الدقيقة 11 من تسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 27 سجل راؤول جارسيا هدفا ولا أروع من تسديدة مباغتة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك سوسيداد وكتبت الهدف الثاني لـ بلباو.

واستغل بلباو ملعبه سان ماميس الذي أصبح مقبرة للخصوم مؤخرا، ليحصد نقطته السابعة في الدوري بعد الفوز على برشلونة في الجولة الأولى والتعادل خارج أرضه أمام خيتافي، ليتصدر المسابقة بشكل مؤقت.

ولم يخسر بلباو أي مباراة في الدوري الإسباني على ملعبه سان ماميس منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، وقتها خسر أمام سوسيداد 3-1.

ومنذ ذلك التاريخ، لعب بلباو 16 مباراة على ملعبه ولم يعرف طعم الخسارة في الدوري.

انتصر 10 مرات وتعادل 6 واستقبلت شباكه 9 أهداف فقط. تلك حصيلة آخر 16 مباراة لـ بلباو في الدوري في مقبرته، سان ماميس.

وعلى الجانب الآخر فشل فريق إشبيلية في الحفاظ على تقدمه ليخسر نقطتين أمام سيلتا فيجو.

إشبيلية تقدم أولا في الدقيقة 80 عن طريق فرانكو فازكويز من ضربة رأس متقنة، ولكن سيلتا رفض الهزيمة.

دينيس سواريز لاعب برشلونة السابق نجح في إدراك التعادل لـ سيلتا فيجو من تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 84.

التعادل أوصل إشبيلية للنقطة السابعة في صدارة الدوري بشكل مؤقت مع بلباو، بينما حقق فريق سيلتا فيجو نقطته الرابعة ليتواجد في المركز الثامن.

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