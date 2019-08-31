كوريا الشمالية تهاجم بومبيو وتحذر من تراجع فرص التفاوض مع واشنطن

هاجمت كوريا الشمالية، اليوم السبت، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بسبب وصفه سلوك بيونج يانج بـ”المارق”، محذرةً من أن تطلعاتها بشأن محادثات نووية مع واشنطن “تتوارى تدريجياً”.

وتأتي تعليقات بيونج يانج فيما يخص المحادثات على المستوى العملي مع واشنطن متعثرة، رغم اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في يونيو على استئناف الحوار.

ولم يحصل أي تطور في الأسابيع الأخيرة في هذا الصدد مع إجراء كوريا الشمالية سلسلة تجارب على أسلحة احتجاجاً على مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وقال نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي شو سون هوي في بيان نشرته الوكالة الكورية المركزية إن “تطلعاتنا بشأن حوار مع الولايات المتحدة تتوارى تدريجياً ونحن مضطرون إلى إعادة النظر بكل الإجراءات التي اتخذناها حتى الآن”.

وجاءت تصريحات شو رداً على تعليقات أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي هذا الأسبوع، وصف فيها أنشطة كوريا الشمالية بأنها “سلوك مارق” لا يمكن التغاضي عنه.

واعتبر شو أن خطاب بومبيو غير لائق ومهين، محذراً الولايات المتحدة من “عدم اختبار صبرنا إذا لم تكن تريد أن تندم بعد ذلك”.

ويأتي انتقاد كوريا الشمالية لبومبيو بعد أسبوع من وصفها له بـ”السم القاتل”، وقولها إنها “تشكك” في إمكان التفاوض معه.

واعتمد ترامب وكيم بعد قمتهما الأولى في سنغافورة في يونيو 2018 إعلاناً مبهماً حول “النزع الكامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية”، ولم يتحقق منذ ذلك الحين أي تقدم واضح بشأن برامج التسلح الكورية الشمالية.

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