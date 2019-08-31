حركة طالبان تشنّ هجوماً على مدينة قندوز الأفغانية

كابُل-العنوان

شن متمردون من حركة طالبان اليوم السبت هجوماً من عدة اتجاهات على قندوز، المدينة الاستراتيجية شمال أفغانستان والتي تعرضت لهجمات متكررة منذ عام 2015.

ويأتي الهجوم الذي لا يزال جارياً في وقت تسعى الولايات المتحدة وأفغانستان في الدوحة إلى التوصل لاتفاق يؤدي إلى انسحاب آلاف العسكريين الأمريكيين من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية عدة.

وقال مسؤولون إن العملية بدأت قرابة الساعة 1,00 (20,30 ت غ الجمعة)، حين هاجم مقاتلون من طالبان المدينة انطلاقاً من اتجاهات متعددة.

وأكد المتحدث باسم شرطة قندوز سيد سرفار حسيني أنه “حتى الآن، قتل 8 مقاتلين من طالبان في شرق وغرب قندوز”. وتابع “القتال متواصل. وصلت القوات الخاصة وهي تحاول صدّ هجمات طالبان”.

وسمع دوي أسلحة خفيفة وثقيلة في أربعة مواقع من المدينة. وأعلن من جهته المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أن هجوم السبت أدى إلى السيطرة على عدة مبانٍ مهمة.

وقال لصحافيين “هاجمت طالبان مدينة قندوز هذا الصباح من اتجاهات متعددة. نحن الآن في المدينة وسيطرنا على مبان حكومية الواحد تلو الآخر”.

وأواخر سبتمبر 2015، هاجمت حركة طالبان مدينة قندوز الواقعة قرب الحدود مع طاجيكستان، وتمكن المتمردون من السيطرة عليها لوقت قصير. ولم تتراجع طالبان إلا بعد دعم جوي أمريكي مكثف للقوات الحكومية الأفغانية.

وأظهر سقوط قندوز مدى ضعف قوات الأمن الأفغانية وكان من العوامل التي حملت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عن التراجع عن قرار سحب القوات الأمريكية من البلاد.

ومنذ ذلك الحين، تعرضت المدينة لهجمات متكررة من طالبان من غير أن ينجح المتمردون في السيطرة عليها مجدداً بشكل كامل.

المصدر-وكالات

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