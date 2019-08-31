صحيفة إيطالية: السراج يستنجد بتركيا لدعم  مليشياته ضد القوات المسلحة الليبية

روما 31 أغسطس 2019 (وال)- كشفت صحيفة “Difesa e Sicurezza” الإيطالية أمس الجمعة، إن فايز السراج ينتظر وصول أسلحة من تركيا، من أجل شن هجوم مضاد واسع النطاق على قوات الجيش الليبي جنوبي طرابلس.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن السلطات التركية، أكدت دعمها للمليشيات، في سبيل أن يُسيطر تنظيم الإخوان الإرهابي على الأراضي الليبية.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أنه من المتوقع وصول أسلحة وأنظمة جديدة قريبًا، وذلك عقب وعود تركية بذلك خلال الاجتماع بين السلطات التركية وقادة الميليشيات في طرابلس. (وال – روما) س س/ ر ت

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