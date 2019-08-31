نقابة المعلمين تكشف عن سبب تعليق الدراسة

إيوان ليبيا – وكالات :

قال النقيب العام للمعلمين عبد النبي صالح النف إن السبب الوحيد لعدم تنفيذ القرار الصادر قبل عام والقاضي بزيادة رواتب المعلمين و العاملين في قطاع التعليم في ليبيا هو مصرف ليبيا المركزي و محافظ المصرف علي الحبري لحجزه القيمة المالية المرصودة للقانون رقم 4 المتعلق بزيادة رواتب المعلمين ورفضه بمبررات وأعذار واهية وغير قانونية.

النف أشار إلى أن التخبط واضح في ردود الحبري ومراسلاتة للجهات كافة بالرغم من أنه على رأس هرم المصرف المركزي،مرجعاً ذلك لعدم دراية الحبري بالميزانية المخصصة لهذا القانون حيت لا تتعدى القيمة الحقيقية 2 مليار.

ولفت إلى أن الحبري جعل زيادة المعلمين عائق أمام بناء الدولة وتناسى أن الحكومة المؤقتة صرفت 6 مليار و 700 مليون بند للمرتبات، مؤكداً على أنهم يمثلون كافة اطياف المعلمين و العاملين في قطاع التعليم في ليبيا.

وتابع قائلاً :” 6 مليار مرتبات من أين أتت إن كانوا غير قادرين على تنفيذ القرار فليأتي الشكري ليستلم مهامه وسيكون هناك ترتيب كل هؤلاء الاشخاص لا يستطيعون تنفيذ القانون ونحن امام قوانين و مراسلات قانونية توجب تنفيذها، المبررات كلها غير صحيحة والكلام غير منطقي ويتحمل مسؤوليته مصرف ليبيا المركزي ومن كان وراء التعنت”.

النف أكد على أنه حسب الصلاحيات الممنوحة لهم وفق القانون الدولي الذي وقعت عليه ليبيا في 1970 فإنه يحق للاتحادات ومنتسبيها أن تستعمل كافة الإجراءات التي من شأنها أن توجب الحقوق أو تمنح الحقوق لمكتسبيها بالإضافة للدستور الليبي عام 2011 الذي ينص القانون في المادة 14 لحق التظاهر و الإضراب عن العمل في حال منعت عنهم الحقوق.

وأفاد أنهم مجتمعون على كلمة واحدة في جميع مناطق ليبيا ومنهم أعضاء في النقابة العامة بالمنطقة الغربية الذين يعدون بيان كامل لمساندة القرار الصادر عن النقابة علاوة على دعم المنطقة الجنوبية له، معتبراّ ان الحبري إرتكب جناية في وقوفه عثرة أمام عدم تطبيقه للقانون.

واستطرد حديثه:”إن كان هناك مغالطة مالية يتحملها رئيس لجنة المالية و رئيس اللجنة نحن نمثل ليبيا بالكامل حتى اغلب المرتبات تأتي من الوفاق نحن لا نطالب بتوفير السيولة بل بتغيير مرتباتنا حسب القانون بعض القطاعات تم زيادتهم كالداخلية وقطاع الصحة لذلك نحن نريد إستقرار معنوي فلم تتم زيادة المعلمين منذ 4 عقود”.

كما كشف عن أنهم يعانون من تهميش الدولة لهم وعدم الاستجابة لمتطلباتهم والدولة التي لا تحترم التعليم ليست دولة لأن هذا القطاع هو أساس بناء البلاد، مشيراّ إلى ان عدم منح المعلمين المتقاعدين مرتباتهم منذ سنوات يعد جريمة لا يمكن السكوت عنها.

وذكر أنه تم رفع قضية للقضاء المستعجل منذ شهر ضد مصرف ليبيا المركزي و وزارة المالية و الحكومة المؤقتة حيث سيتم من خلال القضاء الإداري إستدعاء كافة المخالفين ومقاضاتهم لأن ما يحدث للمعلمين استهجان و سخرية، مناشداً كل من له دراية وعقل ووجدان بالتدخل الآن لحل الإشكال وإحترام القدسية وإعطاء حق لهذه الشريحة الكادحة.

وقال النقيب العام للمعلمين إنه ليس أمامهم حل حالياً سوى إيقاف الدراسة والخروج بمظاهرات احتجاجية للمطالبة بإقالة محافظ ليبيا المركزي البيضاء.

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