واشنطن تعين مبعوثا لها لمنطقة البلقان

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة تعيين الدبلوماسي ماثيو بالمر ممثلا خاصا للولايات المتحدة في غرب البلقان مهمته الدفاع عن دمج عدد من دول جنوب شرق أوروبا في المؤسسات الأوروبية والأطلسية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن “بالمر سيقود في مهمته، جهودنا لتعزيز العمل الدبلوماسي الأمريكي من أجل السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة، وسيركز على دمج دول غرب البلقان في المؤسسات الغربية”.

وتضم هذه المنطقة شمال مقدونيا وألبانيا والبوسنة ومونتينيغرو وصربيا وكوسوفو.

وتدعو الولايات المتحدة تقليديا إلى انضمام هذه الدول إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وسيزور ماثيو بالمر الذي سيبقى مساعدا لوزير الخارجية لشئون أوروبا، سلوفينيا الأحد للمشاركة في منتدى “بليد” الإستراتيجي قبل أن يشارك حتى العاشر من سبتمبر في اجتماعات في بروكسل وفيينا وبودغوريتسا.

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