الحكومة الألمانية تعتزم إشراك المواطنين بصورة أقوى في عمليات صنع القرار

تعتزم الحكومة الألمانية جعل أدائها أكثر شفافية، من خلال إشراك المواطنين بصورة أقوى في عمليات صنع القرار.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم السبت، في رسالتها الأسبوعية، إن مجلس وزرائها سيعتمد يوم الأربعاء المقبل، خطة عمل تنص على ذلك.

وأكدت ميركل” على أهمية هذه المبادرة في ظل تغير السلوك المعلوماتي للأفراد في عصر الرقمنة وتزايد إمكانيات الحصول على معلومات على نحو كبير.

وذكرت ميركل”، أن المواطنين يجب أن يتمكنوا من معرفة المزيد عن أداء الحكومة، ومن المشاركة في صياغة مشروعات القوانين بصورة مبكرة، والاطلاع على أوجه صرف أموال الضرائب.

وأضافت أنه يتعين على وزارة الخارجية، على سبيل المثال، فتح سجلها المتعلق بالسياسة الخارجية، موضحة أن هذا سيكون بمثابة “كنز حقيقي” للمهتمين بالتاريخ.

وذكرت المستشارة، أن الموقع الإلكتروني للحكومة الاتحادية سيتيح آلية تمكن المواطنين من توجيه استفسارات وكاتبة رسائل، إذا كانت لديهم أفكار جديدة.

ومن المقرر، أن تكون هذه الخطة جزءا من شراكة دولية تعرف باسم (شراكة الحكومة المفتوحة)، والتي تم تأسيسها في عام 2011.

وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، ينضم إلى هذه الشراكة حاليا 79 دولة.

وأقرت الحكومة الألمانية أول خطة عمل قومية في إطار هذه الشراكة عام 2017، وتهدف المبادرة إلى مكافحة الفساد.

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