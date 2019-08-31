روسيا تعلن وقفاً لإطلاق النار في إدلب

العنوان_دمشق

أعلنت روسيا أن وقفا لإطلاق النار من قبل القوات الحكومية السورية سوف يدخل حيز التنفيذ صباح السبت في محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الاتفاق أحادي الجانب سيبدأ في الساعة 06:00 صباحا (03:00 بتوقيت غرينتش).

وتكثف القوات الحكومية السورية عملياتها العسكرية وجهودها لاستعادة إدلب منذ أبريل/ نيسان المنصرم.

وتقول الأمم المتحدة إن مئات الآلاف من السوريين فروا منذ ذلك الحين. كما قتل 500 مدني على الأقل في إدلب التي يسكنها قرابة ثلاثة ملايين شخص.

ولم تحقق محاولات وقف إطلاق النار السابقة إلا نجاحا محدودا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية