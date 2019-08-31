بالفيديو – بالاس يستغل طرد تريزيجيه وينتصر على أستون فيلا

محترفنا المصري محمود حسن “تريزيجيه” شارك أساسيا قبل أن يخرج مطرودا في الدقيقة 54 وكانت شباك فريقه لم تهتز.

بالاس ضغط بقوة عقب طرد تريزيجيه لينجح في هز الشباك في الدقيقة 74 عن طريق جوردان أيو.

أيو اخترق منطقة جزاء أستون فيلا قبل أن يسدد بقوة في الشباك معلنا عن هدف انتصار فريقه.

وحصل تريزيجيه على بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 43 بعد تدخله على جويل وارد ظهير كريستال بالاس، وسط اعتراضات من محترفنا المصري قبل أن يعتذر للاعب.

وفي الدقيقة 54 تحصل تريزيجيه على بطاقة صفراء ثانية بعد تدخل على ويلفريد زاها.

ولم يتردد الحكم في إشهار بطاقته الصفراء الثانية في وجه تريزيجيه الذي ظهر حزينا للغاية بعد الطرد.

وكاد تريزيجيه أن يُسجل برأسية في شباك بالاس إلا أن حارس الأخير تصدى لفرصة أستون فيلا.

وفي اللحظات الأخيرة سجل جاك جريليش هدف التعادل لفريقه إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي مخالفة على لاعب أستون فيلا.

وفي النهاية لم تنجح محاولات أستون فيلا لإدراك التعادل، ليتلقى الهزيمة الثالثة.

وتجمد رصيد أستون فيلا عند 3 نقاط فقط من 4 مباريات، بينما حصد كريستال بالاس نقطته السابعة ليقفز للمركز الثالث بشكل مؤقت.

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