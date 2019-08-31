رسالة عائلة القذافي للشعب الليبي بمناسبة ذكرى الفاتح

سلطت عائلة الزعيم الراحل معمر القذافي الضوء على ذكرى ثورة الفاتح من سبتمبر داعية إلى الاحتفال بها.

وقالت عائلة الزعيم الراحل عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” : “رغم حجم المؤامرة على ثورة الفاتح من سبتمبر، ورغم حملات التشويه القذرة التي استهدفت هذه الثورة العظيمة وقيادتها التاريخية، هذه الحملة غير المسبوقة والتي اشترك فيها أشباه الساسة وقنوات الزيف الإعلامي وأبواق الدجل الديني، علاوة على اذناب الاستعمار وأسيادهم، إلا أن الشعب الليبي ومعه أحرار العالم أبى إلا أن يخرج للشوارع وفاءاً لقائده الرمز معمر القذافي، واعتزازاً بثورته المجيدة وإحتفاءٌ بالفاتح العظيم في ذكرى عيده الخمسين”.

وأضافت أسرة الزعيم الراحل “جماهير شعبنا التي خاضت أكبر ملاحم التحدي والمواجهة ضد أكبر ترسانة حربية عرفها التاريخ، مدعوة هذا اليوم لإحياء هذا الحدث التاريخي بما يليق بعظمة الفاتح من سبتمبر”.

وتابعت “يا من قاتلتم مع معمر القذافي، وورثتم منه أسمى معاني الجهاد، هبًوا لمعانقة المجد، واستعدوا لإظهار مظاهر الفرح الابتهاج في كل المدن والقرى والارياف”.

وأردفت أسرة الزعيم الراحل “كما كان نداء القائد الرمز وكانت الاستجابة، ها نحن نذًكر بالنداء: (ياللي انتم مع معمر القذافي، معمر القذافي الثورة) اخرجوا إلى الشوارع في يوم الفاتح العظيم، وأقيموا الأعراس والأفراح ولترتفع الرايات الخضراء التي لا قيمة للحياة بدونها” مضيفة “دام الفاتح نوراً لمن يهتدي وناراً على من يرتد ويعتدي”.

بوابة افريقيا الاخبارية

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا