تعزيزات عسكرية إسرائيلية مكثفة على الحدود مع لبنان

أمر قادة الجيش الإسرائيلي، السبت، بإرسال قوات إضافية لمنطقة الحدود الشمالية مع لبنان، في ظل استمرار تصاعد التوتر مع ميليشيات حزب الله.

وذكر الجيش في بيان، أن قواته “البرية والجوية والبحرية والمخابرات عززت استعداداتها لمختلف السيناريوهات في منطقة القيادة الشمالية”، مضيفا أن الإجراءات اتخذت في الأسبوع الماضي.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان: “تلقى جنود الاحتياط رسائل تتعلق بمواعيد انتشارهم”.

وتابع بيان الجيش: “في إطار تقييم الوضع، تقرر تأجيل التمرين الكبير والمقرر للنصف الثاني من الأسبوع، الذي تم دمجه مع تمرين هيئة الأركان المخطط للأسبوع المقبل”.

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