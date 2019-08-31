حسن نصر الله: ليس لدينا مصانع صواريخ دقيقة

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني المدعوم من إيران حسن نصر الله، اليوم السبت، إن حزب الله لديه ما يكفي من الصواريخ الدقيقة لأي مواجهة صغيرة أو كبيرة في لبنان، نافيا مزاعم إسرائيل بأن جماعته تؤوي مصانع صواريخ.

وقال نصر الله في كلمة بمناسبة ذكرى عاشوراء، إن طائرات مسيرة مثل تلك التي استخدمت في هجوم الضاحية الجنوبية ببيروت والتي ألقي اللوم فيها على إسرائيل “تفتح الباب أمام القتل والاغتيالات في لبنان” وأَكد وجوب الرد على الهجوم الإسرائيلي “المسألة الآن في يد القادة الميدانيين الذين يعرفون ما عليهم أن يفعلوا”.



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