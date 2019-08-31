بالفيديو – لا تأمن يوفنتوس حتى اللحظة الأخيرة.. كوليبالي يقتل أحلام نابولي +90

فاز يوفنتوس على نابولي بأربعة مقابل ثلاثة على ملعب أليانز، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

سدد ألان كرة قوية لنابولي في الدقيقة الـ14، لكن تشيزني تصدى لها ببراعة وحولها إلى ركنية.

وأثناء الركنية تعرض ماتيو دي تشيليو لإصابة. ليخرج مصابا ويشارك دانيلو بدلا منه في ظهوره الأول بالدقيقة الـ16.

نفذت الركنية سريعا ولم يستطع دانيلو العودة، لكن الركنية تحولت إلى مرتدة قادها دوجلاس كوستا، والذي توغل داخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية، قابلها دانيلو بلمسة في مرمى نابولي مسجلا الهدف الأول من أول لمسة له بقميص يوفنتوس على الإطلاق.

ولم يكتف يوفنتوس بالهدف الأول، فأضاف أصحاب الأرض هدفا ثانيا في الدقيقة الـ19 عن طريق جونزالو إيجواين. عرضية من بلايس ماتويدي، استلمها إيجواين وراوغ كاليدو كوليبالي، ثم سدد في المرمى مسجلا الثاني.

وكاد يوفنتوس يسجل الثالث في الدقيقة الـ33. عرضية من إيجواين إلى سامي خضيرا، والألماني صوب بقوة لكن الحارس تصدى للكرة بمساعدة العارضة، لينتهي الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدفين.

الشوط الثاني

بدأ نابولي الشوط الثاني بتبديلين مبكرين. فأشرك كارلو أنشيلوتي كل من ماريو روي والوافد الجديد هيرفينج لوزانو، بدلا من فوزي غولام ولورينزو إنسيني مع بداية الشوط.

وكاد نابولي يقلص الفارق سريعا في الدقيقة الـ51 بعد تمريرة من ألان إلى ميرتينز، لكن البلجيكي سدد بجانب القائم.

ورد ماوريسيو ساري بتبديل أول في الدقيقة الـ61 بدخول إيمري تشان بدلا من سامي خضيرا.

وبعدها مباشرة سجل كريستيانو رونالدو هدفا ثالثا ليوفنتوس في الدقيقة الـ63. عرضية من دوجلاس كوستا، قابلها رونالدو بتصويبة في المرمى، ليؤخر الاحتفال لحين التأكد من الهدف.

إلى هنا انتهى لقاء يوفنتوس، ولتبدأ عودة تاريخية يقودها نابولي.

سجل كوستاس مانولاس هدف أول في الدقيقة الـ66 برأسية من كرة ثابتة.

وفي الدقيقة التالية، سجل هيرفينج لوزانو الهدف الثاني بعد عرضية من زيلنسكي، لتقترب العودة.

واستمر أنشيلوتي في الضغط، فشارك إيلجيف إيلماس بدلا من ألان في الدقيقة الـ74.

في المقابل لجأ ساري إلى باولو ديبالا في الدقيقة الـ75 بدلا من إيجواين.

واكتملت العودة في الدقيقة الـ81. مخالفة جديدة نفذها كاييخون، وقابلها جيوفاني ديلورينزو في المرمى ليكمل عودة نابولي على يوفنتوس.

ولأن يوفنتوس هو يوفنتوس. سجل عملاق تورينو هدفا قاتلا في الدقيقة الـ91. مخالفة نفذها ميراليم بيانتش، قابلها كوليبالي بالخطأ في مرماه، لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

فوز يوفنتوس رفع رصيده للنقطة السادسة في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتا لحين خوض إنتر مباراته أمام كالياري، فيما تجمد رصيد نابولي عند النقطة الثالثة في المركز الثامن.

ويلتقي يوفنتوس مع فيورنتينا في فلورنسا بالجولة المقبل، فيما يلعب نابولي مع سامبدوريا في سان باولو.

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