عطل فني يصيب طائرة الرئيس الألماني إلى بولندا

تأخر إقلاع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير مساء اليوم السبت إلى بولندا بعد أن أصيبت طائرته بعطب فني.

وقال مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) في برلين، إن شتاينماير والفريق المرافق له استبدلوا طائرة إيرباص إيه 321 بطائرة أصغر من طراز إيه 319.

وقال متحدث باسم سلاح الجو الألماني إنه صدرت إشارة خاطئة من جهاز إزالة الثلوج بالطائرة.

وصل شتاينماير بالطائرة البديلة بسلام إلى مدينة لودس.

يشارك شتاينماير صباح غد الأحد في احتفالية بمناسبة مرور ثمانين عاما على بداية الحرب العالمية الثانية في مدينة فين البولندية.



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