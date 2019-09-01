جامعة طبرق توجه هذا النداء لطلابها

إيوان ليبيا – وكالات :

دعا مجلس جامعة طبرق جميع الطلبة مراجعة كلياتهم وتقديم طلبات المراجعة لنتائج الدور الأول لمن أجرى الامتحانات.

وعقد مجلس إدارة جامعة طبرق السبت اجتماعه الأول بعد ثلاثة أشهر من إغلاقها من قبل مجموعة مسلحة بحضورعمداء الكليات ورؤساء الأقسام.

يذكر أن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، أكد أن أبواب جامعة طبرق ستفتح يوم الثلاثاء المقبل، بعد توقف دام لنحو ثلاثة أشهر.

وقامت مجموعة من الشبان المسلحين في مدينة طبرق في 25 مايو الماضي بإغلاق مقار الإدارة العامة وكليات الجامعة بالمدينة، اعتراضًا على تعيين رئيس جديد للجامعة من قبل الحكومة الموقتة، خلفًا للرئيس السابق، الدكتور عبدالعزيز بوحليقة.

وفي 7 أغسطس الماضي، توصل المجلس التسييري ومجلس الحكماء ببلدية طبرق إلى اتفاق جرى بموجبه إعادة فتح جامعة طبرق المغلقة منذ أكثر منذ نحو ثلاثة أشهر.

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