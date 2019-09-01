تعليق خدمة القطارات لمطار هونج كونج وسط تهديدات من المحتجين

قالت شركة “ماس ترانسيت ريلواي” المُشغلة للقطارات في هونج كونج إنها علقت حركة القطارات إلى مطار هونج كونج الدولي اليوم الأحد بعدما هدد المحتجون المؤيدون للديمقراطية بتعطيل حركة النقل للمطار.

وقالت الشركة في إخطار لمحطات القطارات إنها علقت حركة القطارات “بناء على طلب حكومة هونج كونج وهيئة المطار؛ لتسهيل ترتيبات التحكم في الوصول إلى المطار”.

ويعتزم المتظاهرون سد الطرق إلى المطار اليوم الأحد بعد ليلة من الفوضى دارت فيها معارك بين الشرطة ومحتجين ملثمين في أحدث موجة من الاضطرابات في المدينة التي تحكمها الصين.



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