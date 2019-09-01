حالة الطقس و درجات الحرارة فى ليبيا اليوم السبت 1 سبتمبر 2019

ايوان ليبيا – وكالات :

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الأجواء على أغلب مناطق البلاد. لكن النشرة الجوية للمركز توقعت تكاثر السحب على مناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي وفرصة هطول أمطار على أماكن متفرقة تصحبها أحيانا خلايا السحب الرعدية.

رأس أجدير حتى سرت ـ سهل الجفارة ـ جبل نفوسة

تتكاثر السحب من حين لآخر مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على أماكن متفرقة تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية، والرياح: شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و34 درجة مئوية وتصل إلى 40 درجة مئوية على سرت وأبونجيم.

الخليج ـ سهل بنغازي حتى أمساعد ـ جالو ـ مراده

السماد صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على مناطق الخليج وإجدابيا بينما تكون شمالية فشمالية غربية على بقية المناطق، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و33 درجة مئوية، بينما تتراوح بين 35 و37 درجة مئوية على مناطق الخليج وإجدابيا وجالو والجغيوب.

الجفرة ـ سبها ـ غات ـ غدامس ـ الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على غدامس والحمادة مع سقوط أمطار خفيفة تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصويبين 37 و42 درجة مئوية.

الكفرة ـ السرير ـ تازربو

السماء صافية بوجه عام، و الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتترواح درجات الحرارة القصوى بين 38 و41 درجة مئوية.

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