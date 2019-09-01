ليفربول يكسر رقما صامدا منذ تتويجه الأخير بالدوري

منذ تعادل الفريق أمام جاره إيفرتون بدون أهداف في 3 مارس الماضي لم يقدر ناد على إيقافه في الدوري، وبانتصاره على مضيفه بيرنلي حقق الفوز الـ13 على التوالي في البطولة.

وبذلك كسر رقمه السابق (12 مباراة) والذي ظل صامدا منذ أكتوبر 1990، منذ آخر عام كان فيه الفريق هو زعيم إنجلترا.

وواصل ليفربول تألقه المحلي بالفوز في أول 4 مباريات من الدوري للموسم الثاني على التوالي، وهو إنجاز لم يحققه من قبل.

وبالعلامة الكاملة يتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة ويليه مانشستر سيتي، حامل اللقب، ورصيده 10 نقاط.

وكان سيتي آخر فريق استطاع الفوز على ليفربول في الدوري، هزمه بنتيجة 2-1 في 3 يناير الماضي.

وشهدت مباراة بيرنلي رقما استثنائيا للبرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول والذي سجل الهدف الثالث في المواجهة.

كان الهدف هو رقم 50 لفيرمينو (27 عاما) في الدوري ليصبح أول برازيلي يبلغ هذا الرقم في تاريخ البطولة الإنجليزية.

ويأمل ليفربول استعادة لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ موسم 1989-1990 وأمامه منافسة قوية ضد عدد من الأندية أبرزها سيتي بطل المسابقة في آخر موسمين.

ويستضيف ليفربول فريق نيوكاسل يونايتد في 14 سبتمبر.













































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