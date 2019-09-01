ماذا قالت صحف إنجلترا عن غضب ماني.. هل كان بسبب صلاح؟

الكثير من التكهنات قالت إن ماني غاضب بسبب عدم تمرير محمد صلاح النجم الدولي المصري له في عدد من الفرص، خاصة بعد تصريحات كلوب نفسه أن غضب الدولي السنغالي لم يكن بسبب خروجه قبل نهاية اللقاء بـ5 دقائق.

ماذا قالت صحف إنجلترا عن الواقعة وكيف تناولتها؟ يرصد لكم FilGoal.com أبرز ما كُتب عنها.

صحيفة “ميرور” البريطانية قالت :”تبديل ماني جاء بعد لحظات قليلة من فرصة سانحة لمحمد صلاح وكان ماني منفردا بالمرمى والنتيجة 3-0، قرر اللاعب المصري أن يسدد بقدمه اليمنى بشكل ضعيف ليتصدى نيك بوب للكرة”.

الصحيفة البريطانية ألقت الضوء على تفاصيل الواقعة والغضب الشديد الذي أظهره ماني بعدما تخطى كلوب وكان يصرخ تجاه الطاقم الفني الموجود على دكة ليفربول، وانتهى به الأمر وهو يتم تهدئته بواسطة روبيرتو فيرمينو زميله في الفريق.

صحيفة “جارديان” البريطانية قالت إن ساديو ماني بدا محبطا وغاضبا للغاية، وكان يتجادل بشدة لكن لم يظهر السبب لما، ثم عادت الصحيفة لتلقي الضوء على أنه لم يصل أي “تأكيد” من النادي عما إذا كان ماني غاضبا بسبب عدم تمرير صلاح للكرة لزملائه المتمركزون بشكل جيد أمام مرمى الخصم في أكثر من مناسبة من ضمنها فرصة واضحة لماني نفسه قبل خروجه أم لا.

في حين أن صحيفة “صن” البريطانية قالت إن ماني كان غاضبا على محمد صلاح لأنه “لم يمرر له الكرة حينما كان يمتلك فرصة واضحة للتسجيل”.

أما صحيفة “إندبندنت” فقالت :”مشاهد في التلفاز أشارت إلى أن غضب ماني قد يكون سبب قرار صلاح بأن يسدد الكرة بدلا من أن يمررها له وهو متمركز بشكل جيد”.

“دايلي إكسبريس” قالت إن ماني كان غاضبا بشدة بعد استبداله بسبب الفرصة الواضحة أمام محمد صلاح لصناعة هدف له وعوضا عن هذا قرر أن يسدد، خاصة وأنه كان يشير بإبهامه تجاه الملعب.

ساديو ماني سجل هدفين وصنع آخر في 4 جولات من الدوري الإنجليزي هذا الموسم، أما صلاح فسجل 3 وصنع هدفين.

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