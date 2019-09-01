ميرور: سباق بين سان جيرمان وريال مدريد على ضم إريكسن

وتنتهي سوق الانتقالات في أوروبا يوم الإثنين، ورغم تقرير شبكة “سكاي” أن نيمار مستمر مع سان جيرمان، إلا أن صحيفة “ميرور” ترى أن النادي الفرنسي سيضم إريكسن في حالة رحيل نيمار إلى برشلونة.

ولا يعد سان جيرمان هو المهتم الوحيد بخدمات إريكسن، فريال مدريد أيضا أبدى اهتماما بضم النجم الدنماركي، خاصة بعدما استسلم زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي للأمر الواقع وأنه لن يتمكن من ضم بول بوجبا خلال السوق الصيفية الجارية.

ويسعى برشلونة طيلة السوق الصيفية الجارية لضم نيمار من سان جيرمان، إلا أن التقرير الأخير من شبكة “سكاي” لا يبشر بأي خير لمستقبل الصفقة.

وفي المقابل ريال مدريد لديه 125 مليون جنيه إسترليني متبقية من المبلغ الذي حدده لصرفه خلال السوق الصيفية الجارية، وكان يرغب في دفعه لضم بول بوجبا، لكن مانشستر يونايتد طلب 180 مليون جنيه إسترليني، والآن حول نادي العاصمة الإسبانية أنظاره تجاه إريكسن.

وألمحت صحيفة “ميرور” البريطانية إلى أن نيمار وإريكسن قد يصبحا أكبر الصفقات التي قد تحدث في الساعات الأخيرة من السوق الصيفية الجارية.

وانضم إريكسن خلال صيف 2013 إلى توتنام قادما من أياكس بمبلغ 13.5 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2020، أي أن هناك مخاطر لرحيله مجانا عن صفوف النادي اللندني بنهاية الموسم الجاري.

وشارك إريكسن خلال الموسم الجاري في 3 مباريات مع توتنام بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب صاحب الـ27 عاما بقميص توتنام في 280 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 66 هدفا وصنع 86 آخرين.

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