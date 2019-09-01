صوان يتهم الجيش بإستهداف طائرة الحجيج

إيوان ليبيا – وكالات :

إتهم رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين محمد صوان القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر بقصف مطار معيتيقة الدولي وإصابة طائرة حجيج على حد زعمه.

صوان قال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” اليوم الأحد :”ندين ونستنكر الاعتداءات المتكررة على المرافق المدنية من قبل قوات حفتر المعتدية وآخرها قصف مطار معيتيقة المدني وإصابة طائرة الحجيج وبعض الركاب بجروح الأمر الذي يعد جريمة حرب متكاملة الأركان”.

وأشار رئيس حزب العدالة والبناء أن استمرار سكوت المجتمع الدولي على مثل هذه الجرائم وغيرها ينذر بفوضى قد تهدد المنطقة بأسرها.

يشار إلى أن الناطق باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري قد حذر في وقت سابق من وجود مخطط لاستهداف طائرة مدنية من قبل مسلحي الوفاق لاتهام القوات المسلحة بقصفها حيث تزامنت كل عمليات القصف مع اقلاع أو هبوط طائرات مدنية كادت ان تسبب في كارثة حسب قوله.

هذا وقد ندد اللواء المبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالقيادة العامة بالقصف الذي وقع على مطار معيتيقة ، نافياً للمرصد مسؤوليتهم عنه قطعياً .

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