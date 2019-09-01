تحركات لداعش بمنطقة القره بوللي

إيوان ليبيا – وكالات :

أكد القيادي بمدينة مصراتة المتحدث الرسمي باسم قوة البنيان المرصوص التابعة للمجلس الرئاسي محمد الغصري رصد تحركات لتنظيم داعش في منطقة القره بوللي.

الغصري قال في تصريحات خاصة أمس السبت أن هناك احتمال لتسلل مجموعات تابعة للتنظيم خلال عمليات الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

يشار الى ان تصريحات الغصري تأتي بعد اجتماع عقده رفقة امر قوة البنيان المرصوص مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري في طرابلس لمناقشة سبل ايقاف تقدم القوات المسلحة الى وسط العاصمة.

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