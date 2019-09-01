طائرة مسيرة إسرائيلية تلقي مواد حارقة فوق مزرعة بجنوب لبنان

أفاد الجيش اللبناني بأن طائرة مسيرة إسرائيلية خرقت اليوم الاحد الأجواء اللبنانية فوق مزرعة جنوب البلاد وألقت مواد حارقة ما أدى إلى نشوب حريق.

و قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم :”خرقت طائرة مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي الساعة 15ر11 اليوم الأجواء اللبنانية من فوق مزرعة بسطرة، وقامت بإلقاء مواد حارقة على أحراج السنديان في المنطقة، مما أدى إلى نشوب حريق”.

وتجري متابعة موضوع الخرق، بحسب البيان ، بـ ” التنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

وتخرق إسرائيل أجواء لبنان ومياهه الإقليمية بشكل شبه يومي، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا