مقتل 6 أشخاص في تحطم مروحية شمال النرويج

قال مسئولون اليوم الأحد إن مروحية تحطمت في شمال النرويج، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص كانوا على متنها .

وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا بشأن الحادث، الذي وقع أمس السبت في منطقة جبال صعبة بالقرب من بلدة التا بشمال البلاد.

وقالت شرطة مقاطعة فنمارك في بيان إنه تم العثور خلال عملية البحث أمس السبت على جثة شخص كان مفقودا في موقع الحادث، في حين توفى راكب آخر كان قد تم نقله لمستشفى نورث نوروي في ترومسو

وأضافت الشرطة أن الركاب الخمسة كانوا في العشرينيات من عمرهم من بلدة التا، في حين أن الطيار كان سويدي الجنسية. ولم يعرف بعد سبب وقوع الحادث.

وتردد أن المروحية كانت تقوم برحلات جوية لنقل الأشخاص الراغبين في حضورمهرجان في التا. وذكرت شبكة تي في تو أنه تم إلغاء الحفلات التي كانت مقررة في المهرجان أمس السبت بعد وقوع الحادث.

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