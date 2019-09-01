جماعة بوكو حرام الإرهابية تقتل 8 مزارعين في شمال شرقي نيجيريا

بورنو 01 سبتمبر 2019 (وال)- قتل 8 مزارعين نيجيريين على يد جماعة بوكو حرام الإرهابية، في شمال شرقي نيجيريا.

هذا وقد هاجم مسلحي الجماعة خلال اليومين الماضيين، قرية بالومري التي تبعد 15 كيلومتر عن مايدوغوري العاصمة الإقليمية لولاية بورنو، وذبحوا 4 رجال وأسروا اثنين آخرين، حيث ألقى المسلحين قبض على 4 مزارعين كانوا يعملون في مزارعهم وقطعوا رؤوسهم بأحد ضواحي مايدوغوري.

وهجوم المسلح للجماعة هي ليست الأولى، فجماعة بوكو حرام تُهاجم غالبًا المزارعين والرُعاة في هذه المنطقة ذات الأكثرية المسيحية، متهمة إياهم بتزويد الجيش والمليشيات بالمعلومات، كما تنشط الجماعة التي أعلنت ولاءها لتنظيم داعش” في شمال شرق نيجيريا، حيث أسفرت هجماتها المستمرة منذ نحو عقد عن مقتل 27 ألف شخص وتشريد حوالي مليونين. (وال- بورنو) س خ/ ر ت

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