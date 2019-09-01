بالفيديو – إيفرتون يستعيد توازنه ويلحق بولفرهامبتون الخسارة الأولى في الدوري

إيفرتون كان قد خسر في الجولة الماضية بنتيجة 2-0 من أستون فيلا، بعد أن كان قد حصد 4 نقاط في أول جولتين من تعادل سلبي وانتصار بنتيجة 1-0.

لم يتأخر إيفرتون عن هز شباك ضيفه ولفرهامبتون، إذ أنه نجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة بعد خطأ من روي باتريسيو ودفاع الذئاب ليمرر مويس كين الكرة إلى ريتشارليسون ويسجل الهدف الأول.

تعادل ولفرهامبتون في الدقيقة التاسعة بعد كرة عرضية من أداما تراوري يخطئ دفاع إيفرتون في التعامل معها لتقف أمام المرمى داخل منطقة الست ياردة ويسكنها رومان سايس في مرمى التوفيز.

عاد إيفرتون للتقدم مرة أخرى بعد تمريرة من جيلفي سيجوردسون وصلت إلى أليكس إيوبي الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ12.

قبل نهاية المباراة بربع ساعة عادت الإثارة إليها بدرجة كبيرة، بعد أن سجل راؤول خيمينيز هدف التعادل من تمريرة ويلي بولي في الدقيقة الـ75.

وفي الدقيقة الـ80 سجل ريتشارليسون الهدف الثالث بعد تمريرة من لوكاس ديني ليخطف إيفرتون الفوز.

وقبل نهاية المباراة بلحظات طرد الحكم أنطوني تايلور، ويلي بولي مدافع ولفرهامبتون بعد حصوله على الإنذار الثاني لضربه ريتشارليسون بالمرفق.

ورفع إيفرتون رصيده من النقاط إلى 7 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 3 نقاط في المركز الـ17.

ويعد هذا هو الانتصار الـ12 لإيفرتون في مواجهات الفريقين التي وصلت إلى 34 مواجهة، فيما فاز ولفرهامبتون 9 مرات وتعادلا 13 مرة.

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