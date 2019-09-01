استراحة – أرسنال (2) – (1) توتنام.. دربي ناري

** أرسنال (1) – (2) توتنام

** نهاية الشوط الأول

** تمريرة من بيبي إلى لاكازيت الذي يخترق منطقة الجزاء ويطلق تسديدة صاروخية تهز الشباك.

** ق46 جووووووول لاكازيت والهدف الأول لـ أرسنال

** دقيقتان كوقت بدلا من ضائع

** ق39 جووووووول هاري كين والهدف الثاني لـ توتنام

** تدخل من تشاكا على قدم سون والنتيجة ركلة جزاء

** ق38 ركلة جزاء لـ توتنام

** ق30 أرسنال (0) – (1) توتنام

** ق27 بطاقة صفراء لـ روز مدافع توتنام

** ق17 تسديدة صاروخية من سون ولكن لينو يتألق ويبعدها لركنية

** ق15 أرسنال (0) – (1) توتنام

** تسديدة ضعيفة من لاميلا تسقط من أرض لينو لتصل إلى إيركسن الذي وضعها في الشباك

** ق10 جووووووول إيركسن والهدف الأول لـ توتنام

** ق4 هاري كين يبعد تسديدة مايتلاند من عند خط المرمى، فرصة جديدة لـ أرسنال

** الثانية 59 والفرصة الأولى لـ أرسنال من تسديدة قوية من بيبي ولكن أعلى العارضة بقليل

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

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