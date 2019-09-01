استراحة – أرسنال (2) – (1) توتنام.. دربي ناري

** أرسنال (1) – (2) توتنام
** نهاية الشوط الأول
** تمريرة من بيبي إلى لاكازيت الذي يخترق منطقة الجزاء ويطلق تسديدة صاروخية تهز الشباك.
** ق46 جووووووول لاكازيت والهدف الأول لـ أرسنال
** دقيقتان كوقت بدلا من ضائع
** ق39 جووووووول هاري كين والهدف الثاني لـ توتنام
** تدخل من تشاكا على قدم سون والنتيجة ركلة جزاء
** ق38 ركلة جزاء لـ توتنام
** ق30 أرسنال (0) – (1) توتنام
** ق27 بطاقة صفراء لـ روز مدافع توتنام
** ق17 تسديدة صاروخية من سون ولكن لينو يتألق ويبعدها لركنية
** ق15 أرسنال (0) – (1) توتنام
** تسديدة ضعيفة من لاميلا تسقط من أرض لينو لتصل إلى إيركسن الذي وضعها في الشباك
** ق10 جووووووول إيركسن والهدف الأول لـ توتنام
** ق4 هاري كين يبعد تسديدة مايتلاند من عند خط المرمى، فرصة جديدة لـ أرسنال
** الثانية 59 والفرصة الأولى لـ أرسنال من تسديدة قوية من بيبي ولكن أعلى العارضة بقليل
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة
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