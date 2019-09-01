بعد توتر استمر لساعتين .. حالة من الهدوء الحذر على الحدود اللبنانية والكيان الصهيوني

بيروت 01 سبتمبر 2019 (وال) – توقف القصف المتبادل بين حزب الله اللبناني وقوات الكيان الصهيوني، الذي استمر في وقت سابق الأحد، لمدة ساعتين بشكل متواصل.

حيث صرح الجيش اللبناني أن المدفعية التابعة للكيان الصهيوني أطلقت 40 قذيفة صاروخية جنوبي البلاد في أثناء التوتر الذي شهدته الحدود اللبنانية والكيان الصهيوني.

وأعلن الكيان الصهوني في بيان له أنه لا توجد أية إصابات تذكر في العملية التي نفذها حزب الله اللبناني على الحدود، كما أكد جيش الكيان الصهوني أنه قام بالرد على العملية التي نفذها باستهداف الخلية التي أطلقت الصواريخ المضادة للدروع.

وأشار البيان إلى أنه تم إطلاق نحو 100 قذيفة مدفعية باتجاه مصادر النيران في جنوب لبنان، كما نفذت مروحيات حربية غارات على أهداف أخرى.

ومن جانبه كشف الجيش اللبناني الأحد، أن جيش الكيان الصهيوني أطلق 40 قذيفة صاروخية جنوبي بيروت، مؤكدا تعرض 3 بلدات لبنانية للقصف.

وكان حزب الله أعلن في وقت سابق أنه استهدف قاعدة تابعة للكيان الصهيوني، مؤكدا مقتل عسكريين من الكيان إثر استهداف آليتهم، فيما ردت قوات الكيان بإطلاق قذائف باتجاه جنوب لبنان. (وال – بيروت) ع م

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