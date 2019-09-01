الاستخبارات الإيرانية تشن حملة اعتقالات طالت “9” ناشطين ومعارضين للخامنئي 

طهران 01 سبتمبر 2019 (وال) – قامت الاستخبارات الإيرانية باعتقال أحد المعارضين الموقعين على بيان طالب فيه المرشد علي خامنئي بالتنحي عن منصبه أعلى هرم للسلطة في البلاد، وبدء مرحلة سياسية جديدة، ما يرفع عدد الموقوفين على خلفية إصداره إلى 9 ناشطين.

ووفقا لمصدر مطلع، داهم 15 ضابطا من وزارة الاستخبارات منزل الناشط المدني الإيراني “كمال جعفري يزدي” البالغ من العمر 35 عاما الواقع بنطاق مدينة مشهد ثاني أكبر مدن البلاد في الساعة العاشرة من مساء أمس السبت.

وذكر مصدر في تصريحات لمحطة “إيران إنترناشونال” الإخبارية ناطقة بالفارسية ومقرها لندن الأحد، أن تلك العناصر الأمنية اقتادت “يزدي” إلى مكان مجهول منذ اعتقاله قبل يومين.

وتعتقل السلطات الإيرانية حتى الآن 9 معارضين ممن شاركوا في التوقيع على بيان لافت، خطوة غير مسبوقة على مستوى الداخل الإيراني خلال العقود الماضية.

ووقع 14 معارضا إيرانيا في يونيو حزيران الماضي بيانا ينتقد سياسات خامنئي، لأنه القابض على زمام السلطة المركزية في إيران فضلا عن المناداة بتغيير الدستور المعمول به منذ عام 1979.

وعبر المعارضون الموقعون على البيان حينها عن أملهم في بدء مرحلة سياسية جديدة تقوم على الديمقراطية، إلى جانب التخلص من خامنئي لأنه أحد أكثر المسؤولين الإيرانيين تنكيلا بمعارضيه بالسجن، أو القتل في ظروف غامضة، أو الإقامة الجبرية. (وال – طهران) ع م

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