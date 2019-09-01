الحريري يتصل ببري ويضعه في أجواء اتصالاته حول التطورات على الحدود الجنوبية اللبنانية

أجرى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، اتصالا هاتفيا برئيس مجلس النواب نبيه بري، ووضعه في أجواء اتصالاته العربية والدولية.

وأضاف البيان، أن الرئيس الحريري أجرى “اتصالا برئيس مجلس النواب نبيه بري ووضعه في أجواء الاتصالات العربية والدولية، التي قام بها”؛ لبحث تطورات الأوضاع على الحدود مع إسرائيل.

وكان الحريري أجرى اتصالًا برئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووضعه في أجواء الاتصالات الدولية العاجلة التي أجراها، كما أطّلع من قائد الجيش العماد جوزيف عون على الإجراءات التي يتخذها الجيش، بعد استهداف “حزب الله” لآلية عسكرية إسرائيلية.

وكان الحريري قد طلب عصر اليوم الأحد، تدخل أمريكا وفرنسا والمجتمع الدولي لمواجهة تطور الأوضاع على الحدود الجنوبية، خلال اتصالين هاتفيين أجراهما بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون، بعد استهداف “حزب الله” آلية عسكرية إسرائيلية.

وردّت إسرائيل بقصف مدفعي بعد العملية، استهدف سهل منطقة مارون الراس جنوب لبنان، بقذائف حارقة، كما امتد القصف إلى محيط بلدة يارون الجنوبية، بحسب ما أعلنت قناة المنار التابعة لحزب الله، التي أكّدت أن القصف طاول أماكن غير سكنية. وأعلن الجيش اللبناني في بيان، أن القوات الإسرائيلية استهدفت محيط بلدات مارون الراس عيترون ويارون الجنوبية بأكثر من 40 قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة. وأعلن الإعلام الحربي، التابع لحزب الله، أن الآلية الإسرائيلية المستهدفة هي من طراز “وولف” وتتسع لثمانية جنود.

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