بالفيديو – بيل يعادل الظاهرة وينقذ ريال مدريد من هزيمة مؤكدة أمام فياريال

جيرارد مورينو، وموي جوميز سجلا هدفي فياريال، فيما سجّل جاريث بيل هدفي ريال مدريد.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 5 نقاط في المركز الخامس، فيما رفع فياريال رصيده إلى نقطتين في المركز 16.

فياريال باغت ريال مدريد منذ الدقيقة 12 بهدف مبكر سجله جيرارد مورينو.

القائد سيرخيو راموس ارتكب هفوة قاتلة أدت إلى هجمة عكسية على دفاعاته، وزميله تيبو كورتوا تصدى برعونة لتسديدة الكاميروني كارل توكو إيكامبي، لترتد الكرة إلى مورينو الذي سجل بسهولة في المرمى شبه الخالي.

جيرارد رفع رصيده إلى 3 أهداف هذا الموسم، في صدارة هدافي المسابقة بالتساوي مع لورين مورون مهاجم ريال بيتيس.

هجمات ريال مدريد في الدقائق التالية كانت خجولة، فنفذ جاريث بيل ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 21 مرت أعلى العارضة.

كاسيميرو بدوره حاول تقديم الإضافة الهجومية، فاستقبل عرضية لوكاس فاسكيز في الدقيقة 32، لكنه رأسيته مرت بجوار قائم فياريال.

حدة هجمات ريال مدريد تصاعدت، فشن داني كارباخال هجمة مرتدة سريعة، وبعد تعاون مع كريم بنزيمة، وصلت الكرة إلى فاسكيز دون رقابة في الدقيقة 35، لكن تسديدته الرعناء لم تصب المرمى.

بنزيمة حاول صناعة الفارق، فاخترق من الجهة اليسرى وسدد كرة أرضية قوية بالدقيقة 45، لكنها ارتدت من قائم فياريال.

وقبل أن تتحسر جماهير ريال مدريد على الهدف الضائع، أدرك بيل التعادل في الثانية الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعد لمسة رائعة من لوكا يوفيتش، وعرضية أنيقة من كارباخال.

للمصادفة، فأول أهداف بيل على الإطلاق بقميص ريال مدريد قبل 6 سنوات، كانت في شباك فياريال على نفس الملعب في نفس المرمى ومن صناعة كارباخال أيضا.

في الشوط الثاني واصل ريال مدريد هجماته لأخذ الأسبقية، فتألق أندريس فيرنانديز حارس فياريال مرتين في الدقيقة 57، ومنع تسديدتين متتاليتين أمام الألماني توني كروس.

زين الدين زيدان لجأ إلى دكة بدلائه، فدفع بـ لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم، بدلا من يوفيتش الذي سجل ظهوره الأول كأساسي مع الميرنجي دون أن ينجح في التسجيل.

استبدالات زيدان تواصلت، فأقحم البرازيلي فينيسيوس جونيور بدلا من لوكاس فاسكيز في الدقيقة 74.

وفور أن دخل البرازيلي، تلقى ريال مدريد نبأ سيئا، وبات متأخرا في النتيجة.

جيرارد أطلق تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها كورتوا بصعوبة، لترتد الكرة إلى البديل خابيير أونتيفيروس الذي أرسل عرضية قوية لم تحتج أكثر من لمسة موي جوميز حتى تخطف التقدم للغواصات الصفراء.

ريال مدريد لم يستسلم، فسدد مودريتش بقوة من خارج منطقة الجزاء، وفيرنانديز واصل تألقه وتصدى للكرة في الدقيقة 85.

بالعودة إلى بيل، فإنه صام عن التسجيل رسميا لـ ريال مدريد طوال 169 يوما، وعندما كسر هذا الصيام، لم يفعل ذلك بهدف واحد، بل بهدفين.

الويلزي لعب دور البطولة، وأدرك التعادل لـ ريال مدريد في الدقيقة 86 بتسديدة أرضية رائعة عانقت شباك فياريال، وأعادت المباراة المجنونة إلى نقطة البداية.

الهدف رقم 104 لـ بيل مع ريال مدريد، ليعادل الظاهرة رونالدو، ويحتل المركز السابع في قائمة هدافي الميرنجي التاريخيين من الأجانب.

بيل أبى إلا أن يسجل اسمه في كافة السجلات الممكنة، فتحصل على بطاقتين صفراء في آخر دقيقتين، وترك الملعب مطرودا، وتحصّل على جائزة رجل المباراة الرسمية.

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