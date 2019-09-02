بالفيديو – كوكا يرتكب ركلة جزاء وبراجا يخسر برباعية أمام بنفيكا

فاز بنفيكا على سبورتنج براجا بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري البرتغالي.

وتسبب كوكا في ركلة جزاء ضد براجا في الدقيقة الـ23 بعدما ركل وجه فلورنتينو لويز لاعب بنفيكا بدلا من الكرة، ليحتسبها الحكم ركلة جزاء، ويسجلها كريستيان بيتزي في المرمى محرزا الهدف الأول.

بعد انتهاء شوط المباراة الأول بتقدم الضيوف بهدف، اختار ريكادرو سا بينتو مدرب براجا، إخراج كوكا وويندرسون جالينو بين الشوطين، ومشاركة روي فونتي وماوريو سوزا بدلا منهما.

وفي شوط المباراة الثاني، أضاف بيتزي هدفا ثانيا في الدقيقة الـ47 من عرضية لأندريه ألميدا، قابلها بلمسة في المرمى من داخل منطقة الجزاء.

لاعبو براجا تكفلوا بتسجيل الهدف الثالث والرابع. الثالث في الدقيقة الـ51 عن طريق برونو فيانا بعد عرضية من هاريس سيفروفيتش، وضعها في شباكه بالخطأ.

والرابع عن طريق ريكاردو أساجيو بالخطأ أيضا بعد عرضية من جوتا، ليودعها بالخطأ في مرماه، وينتهي اللقاء بفوز بنفيكا بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

فوز بنفيكا رفع رصيده للنقطة التاسعة في المركز الثاني خلف فاماليكاو الصاعد حديثا ومفاجأة الموسم صاحب الـ10 نقاط، فيما تجمد رصيد سبورتنج براجا عند أربع نقاط في المركز الـ13.

وشارك كوكا مع براجا في 4 مباريات هذا الموسم، سجل فيهم هدفا وحيدا.

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