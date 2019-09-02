المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: الالتزام مقابل الالتزام.. استراتيجية تعتمدها طهران حاليا

قال المتحدث باسم الحكومة الايرانية، إن بلاده ستعود إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها، فيما إذا أوفت أوروبا بتعهداتها، مؤكدا أن “الالتزام مقابل الالتزام”، هو الاستراتيجية التي تعتمدها إيران حاليا.

ونقلت وكالة الأنباء الايرانية (إرنا) عن المتحدث علي ربيعي قوله في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الاثنين: “الأسبوع الماضي كان من المهم مناقشة الزيارات والمكالمات الهاتفية والاجتماعات التي جرت في هذه الأوقات الحرجة، وكانت المفاوضات مع (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون والاتحاد الأوروبي للوفاء بالتزاماتهم في الاتفاق النووي، إحدى القضايا المهمة للسياسة الخارجية”.

وقال إن هذه الإجراءات كانت كلها في سياق رسالة رئيس الجمهورية وبيان المجلس الأعلى للأمن القومي، موضحا أنه “إذا عملت أوروبا بالالتزاماتها، فستعود الجمهورية الإسلامية إلى التنفيذ الكامل، والالتزام مقابل الالتزام هو الاستراتيجية التي اعتمدناها اليوم”.

وتابع المتحدث باسم الحكومة: “في الأسابيع القليلة الماضية، جرت مفاوضات جادة بين الرئيسين الإيراني والفرنسي، وكذلك مفاوضات حول كيفية تنفيذ الاتحاد الأوروبي لالتزاماته، لحسن الحظ، كانت وجهات النظر متطابقة في العديد من القضايا”.

وقال ربيعي إن المناقشات الفنية جارية لتنفيذ أوروبا التزاماتها في الاتفاق النووي، مضيفا أن “زيارة السيد عباس عراقجي (المبعوث الخاص للرئيس الايراني) إلى باريس مع ممثلي وزارة النفط والبنك المركزي، تأتي في سياق تنفيذ الالتزامات الأوروبية”. وأضاف المتحدث باسم الحكومة: “يجب شراء النفط الإيراني وإجراء الترتيبات اللازمة لحصول إيران على عوائد النفط وإعادتها إلى إيران – كما ذكرنا سابقا – وهذا هو موضوع مفاوضاتنا”.

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