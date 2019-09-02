كاسيميرو بعد تعثر جديد لريال مدريد: ينقصنا كل شيء

وقال البرازيلي بعد تعادل ريال مدريد أمام مضيفه فياريال بنتيجة 2-2 يوم الأحد في الجولة الثالثة:”ينقصنا كل شيء”.

وأضاف في تصريحات صحفية “علينا تسجيل أهداف وأن نتحسن دفاعيا. هذا فريق. حين ندافع، كلنا ندافع. حين نهاجم، كلنا نهاجم”.

واستمر “ريال مدريد ملزم بالفوز دائما. هذا القميص يجعل الفوز إلزاميا. اللعب في هذا المكان معقد. سيطرنا على المباراة لمدة 65 دقيقة لكنهم دخلوا المواجهة وسجلوا”.

وأتم “طبيعي (تعرض الفريق للنقد) لكن على الناس رؤية العمل الذي نقوم به. عليك مواصلة العمل للذهاب إلى أقصى مدى في الدوري”.

وسجل جاريث بيل، الذي نال البطاقة الحمراء في اللحظات الأخيرة من المباراة، هدفا متأخرا لينقذ ريال مدريد من السقوط في فالنسيا.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 5 نقاط بعد أول 3 جولات في الدوري ويحتل المركز الخامس في ترتيب البطولة.

وفاز رفاق كاسيميرو على سيلتا فيجو قبل أن يتعادلوا أمام بلد الوليد وفياريال ويستضيفون ليفانتي في 14 سبتمبر.

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