كلوب وجوارديولا وبوكيتينو يتنافسون على جائزة أفضل مدرب لعام 2019 من الفيفا

واختار الفيفا كل من جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بعد تتويجه بالرباعية المحلية، الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية والدرع الخيرية.

وضمت القائمة كذلك يورجن كلوب مدرب ليفربول وصيف الدوري الإنجليزي للموسم الماضي وبطل دوري أبطال أوروبا.

وتواجد ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام ضمن القائمة بعد احتلاله المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز ووصافة دوري أبطال أوروبا.

وفاز بالجائزة خلال العام الماضي ديديه ديشامب بطل كأس العالم مع منتخب فرنسا.

ويتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز الفردية للأفضل في 2019 يوم 23 من الشهر الجاري في مدينة ميلانو.

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